आज 15 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले आय में पाएंगे बढ़त, करें इन मंत्रों का उच्चारण

सिंह - सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक कार्यों में आगे रहेंगे. विविध प्रस्तावां को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी. पेशेवर संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. विभिन्न लोगों से मेलजोल में रुचि रखेंगे. सामाजिक कार्यों पर ध्यान देंगे. गणितीय विषयों में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियां को भुनाएं. विभिन्न कार्य शाम तक पूरा करने पर जोर दें. निजी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. भाई बंधुओं से करीबी बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयास बेहतर रहेंगे. कामकाजी मामले संवरेंगे. सहकारी कार्यों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रतिफल संवार पाएगा. लाभ प्रतिशत उूंचा बना रहेगा. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी दिखाएंगे. साहस और पराक्रम से काम लेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- उचित अवसर पर अपना पक्ष रखेंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. प्रेम स्नेह में सहज रहेंगे. गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. करीबियों के लिए समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों का सम्मान बनाए रखेंगे. आलस्य छोड़ें. योजनाएं सवारें. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रियता बनाए रहें.

