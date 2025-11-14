scorecardresearch
 

आज 14 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के कामकाजी प्रयासों में गति आएगी, आधुनिक मामलों में रुचि रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 14 November 2025, Leo Horoscope Today: करियर व्यवसाय में साख सम्मान व पेशेवरता बनाए रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. घर में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. सुखद वातावरण रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे.

सिंह - जिम्मेदारों और वरिष्ठों का साथ समर्थन महत्वपूर्ण कार्यों को उचित दिशा में आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा. बड़ों के प्रति आदर भाव बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में साख सम्मान व पेशेवरता बनाए रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. घर में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. सुखद वातावरण रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. व्यहवार आकर्षक रहेगा. कलाप्रियता बढ़ेगी. संस्कारों को बल मिलेगा. सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों के प्रति सकारात्मक रहेंगे. जिम्मेदार बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- बड़ों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में संवार रहेगी. इच्छित लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. श्रेष्ठ जीवन शैली व भव्यता को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष संवरेगा. बचत कार्यों को बढ़ाएंगे. आधुनिक मामलों में रुचि रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में संतुलन बनाए रखेंगे. वित्तीय विषय बेहतर रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लोगों का भरोसा जीतेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. स्नेह और प्रेम के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. सहनशील रहें. अनुकूलता बढ़ेगी. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहज संकोच दूर होगा. मेलजोल बढाएंगे. रचनात्मक विषयों से जुड़ेंगे. तर्कशील और स्पष्ट रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 7

शुभ रंग : ब्राइट पिंक

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की विधिवत पूजा करें. लाल फूल चढ़ाएं. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. संपर्क बढ़ाएं. आतिथ्य भाव बनाए रखें.

