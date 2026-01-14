आज 14 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: लाभ में वृद्धि बनी रहेगी, अधिकारी वर्ग सहकार बढ़ाएंगे

सिंह- पारिवारिक विषयों में सामंजस्य बनाए रखें. वरिष्ठों से संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. शासन सत्ता के कार्यों में गति आएगी. विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. परीक्षा में सफलता मिलेगी. मेल मुलाकात में सहज बने रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं आकार लेंगी. अपनों से तर्क व बहस करने से बचें. घर परिवार में स्थिति अनुकूल रहेगी. भावनात्मक असहजता कम होगी. प्रबंधन और सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. लंबित कार्यों में जल्दी न करें.

नौकरी व्यवसाय- कला कौशल में दखल बढ़ेगा. प्रबंधन में बेहतर होंगे. नौकरीपेशा सहज रहेंगे. कारोबारी स्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी. स्वार्थ संकीर्णता में न आएं.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में जल्दी न करें. अन्य के प्रभाव में सौदेबाजी से बचें. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. अधिकारी वर्ग सहकार बढ़ाएंगे. विविध कार्यों में गति बनी रहेगी. प्रबंधन से संबंधी उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावुकता में आकर निर्णय नहीं लें. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी संदेश प्राप्त होंगे. मित्रों से सामंजस्य रखेंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. मितभाषिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास बनाए रहें. संस्कार परंपराओं को गति दें. स्वजनों को सरप्राइज करें. सुख सौख्य साझा करें. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक : 1 5 और 7

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. विवेक विनम्रता रखें.

