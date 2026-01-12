scorecardresearch
 
आज 12 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे

Aaj ka Singh Rashifal 12 January 2026, Leo Horoscope Today: कामकाजी विषयों पर जोर बना रहेगा. कार्य़क्षेत्र में फोकस रखें. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

सिंह - सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. संपर्क संवाद संवार पर बना रहेगा. सहकार पर जोर होगा. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक अनुकूलन बढ़त पर बना रहेगा. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रशासनिक कार्य सधेंगे. सक्रियता बनाए रखें. जीत का जज्बा बनाए रहेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी.


नौकरी व्यवसाय- कामकाजी विषयों पर जोर बना रहेगा. कार्य़क्षेत्र में फोकस रखें. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. निजी प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. सामंजस्यता बढ़ेगी.


धन संपत्ति- आर्थिक मामले सहज बने रहेंगे. कार्यविस्तार के प्रयास गति लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.

सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?


प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में शुभता बढ़ेगी. सहोदरों में आपसी विश्वास बढ़ा रहेगा. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. मधुर व्यवहार करेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्र साथ निभाएंगे. घर में सामंजस्य बना रहेगा. सगे संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुकूलता में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.
शुभ अंक : 1 2 3 5
शुभ रंग : माणिक्य के समान
आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धर्म कार्योंं से जुडें.

---- समाप्त ----
