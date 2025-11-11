आज 11 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: विवाद में न पड़ें, स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे

सिंह - आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. जल्दबाजी में न आएं. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया दें. नीति न्याय पर जोर दें. धर्म कार्योंं ेसे जुड़ने की कोशिश रखें. त्याग सहयोग की भावना बढ़ेगी. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. उत्साह रखेंगे. निवेश व विस्तार की सोच बढ़ेगी. करीबियों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. विवाद में न पड़ें. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार के प्रयासों में लापरवाही व चूक से बचें. प्रलोभन में नहीं आएं. हस्तक्षेप से बचें. सेवाभावना बनाए रहें. परिश्रम पर जोर दें. सूझबूझ व समन्वय से कार्य करें. समय प्रबंधन व कामकाज पर ध्यान दें.

धन संपत्ति- बजट से अधिक खर्च की आशंका है. व्यवस्था की अनदेखी न करें. अनुभवियों व योग्यजनों की सुनें. जिम्मेदारी से कार्य करें. नीति निर्देशां पर भरोसा रखें. खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. टीम पर अंकुश रखें.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सामान्य बने रहेंगे. रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं. भ्रमपूर्ण बातों से बचें. प्रेम संबंधों में धैर्य दिखाएं. करीबियों की भावनाओं का सम्मान करें. संबंधों को महत्व दें. मित्रवर्ग का सहयोग मिलता रहेगा. वादा वचन निभाएं. चर्चा में सजग रहें. बड़ी सोच रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्म नियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. मनोबल बनाए रहें.

शुभ अंक : 1 2 4 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करें. अन्नदान दें. मिष्ठान्न बांटें.

