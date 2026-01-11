आज 11 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: शुभ सूचना पाएंगे, संसाधनों को बढ़ाएंगे

सिंह - कार्यक्षेत्र में बड़ा करने और व्यवसाय को विस्तार देने की सोच होगी. अपनी राह खुद बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं के साथ वक्त बिताएंगे. सीखने सिखाने में तेज रहेंगे. कौशल प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. आस्था बढ़ेगी. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में साहस बढ़ेगा. अनुकूल वातावरण बन रहेगा. योजनाओं में तेजी आएगी. आकर्षण बना रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर व्यवस्थित गतिविधि बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में शुभता रहेगी. सफलता बढ़त पर रहेगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद फोकस रहेगा. शुभ सूचना पाएंगे. संसाधनों को बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. अपनों को सरप्राइज कर सकते हैं. विनय विवेक बढ़ाएंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. प्रेम साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सहकार बना रहेगा. संबंधों में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. बंधुजनों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- हर्ष आनंद से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. शुभता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. टता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 4 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. भेंट बढ़ाएं. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----