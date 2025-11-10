आज 10 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी, वातावरण सामान्य रहेगा

सिंह - आर्थिक लेनदेन में लापरवाही से बचें.चर्चा संवाद में सतर्कता बनाए रखें.लोभ प्रलोभन में न आएं.सफेदपोश ठगों से दूरी बनाए रखें.अपनों के लिए त्याग सहयोग बनाए रहेंगे.रिश्तों को मजबूत बनाएंगे.जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे.कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे.लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे.दान धर्म में आगे रहेंगे.निवेश में रुचि लेंगे.न्यायिक विषयों को मजबूती मिलेगी.दूर देश के मामलों गति आएगी.विपक्ष से सतर्क रहें.उधार के लेनदेन व दिखावे बचें.बजट पर नियंत्रण रखें.
नौकरी व्यवसाय- समय पर कार्य पूरा करें.देरी व लापरवाही से मामले लंबित रह सकते हैं.पेशेवर प्रयास व्यवस्थित रहेंगे.कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी.वातावरण सामान्य रहेगा.वाणिज्यिक मामलों में धैर्य दिखाएं.
धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों को पूरा करें.आर्थिक विषयों में मिश्रित परिणाम पाएंगे.चर्चा संवाद फोकस रहेगा.सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे.विविध प्रयासों में सहज सफल बने रहेंगे.लाभ में सुधार की कोशिश होगी.
प्रेम मैत्री- मित्र सहयोग बनाए रखेंगे.रिश्तों में भेंट मुलाकात की संभावना बढे़गी.विपक्ष सक्रियता दिखा सकते हैं.भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं.अपनों को मूल्यवान भेंट देंगे.संबंधों का सम्मान करेंगे.सजगता सहकारिता बनाए रखेंगे.जिम्मेदार बनेंगे.भ्रमण पर जाएंगे.प्रतिक्रिया से बचें.
स्वास्थ्य मनोबल- परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं.सकारात्मक बदलाव पर जोर दें.स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा रहन-सहन पर ध्यान देंगे.उत्साह मनोबल बना रहेगा.
शुभ अंक : 1 2 और 3
शुभ रंग : गहरा गुलाबी
आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें.विनम्रता बनाए रखें.