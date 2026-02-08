आज 8 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी, परिजनों से सुख साझा करेंगे

सिंह - सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक चर्चाएं तेज होंगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार एवं सुविधाओं पर जोर रहेगा. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. इच्छित उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता बल पाएगी. कामकाजी माहौल संवरेगा. लक्ष्य पूरा करने का प्रयास होगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा.यात्रा संभव है. परंपरागत विषयों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे. सहजता सामंजस्य से परिणाम साधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन बना रहेगा. साहसिकता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. निजी संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. करीबियों के साथ समय बिताएंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. कार्यशैली में सक्रियता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 7

शुभ रंग : माणिक्य समान

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. पहल बढ़ाएं.

