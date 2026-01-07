scorecardresearch
 
आज 7 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: बुधवार के दिन सिंह राशि वालों के रिश्तों में आएगी शुभता, न करें ये एक गलती

Aaj ka Singh Rashifal 7 January 2026, Leo Horoscope Today: मन मजबूत बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी.

सिंह - परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सहकारिता का भाव बना रहेगा. नवीनता पर जोर रखेंगे. मन मजबूत बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. औद्योगिक कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता सामंजस्य रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. विभिन्न जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संवार पाएगी. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. साज संवार एवं भव्यता बढ़ेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. तेजी बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में सहज रहेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बढ़ेगी. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग : कत्थई

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
