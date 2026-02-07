scorecardresearch
 
आज 7 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे सकारात्मकता, अच्छे अवसरों के खुल सकते हैं मार्ग

Aaj ka Singh Rashifal 7 February 2026, Leo Horoscope Today: महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.  चर्चा में तेज बने रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे.  वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा.

सिंह - पेशेवरता बनाए रखेंगे.  निजी मामलों में धैर्य और पहल दिखाएंगे.  व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आवश्यक कार्यों में पहल बनाए रखेंगे.  योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे.  सकारात्मकता बढ़ी रहेगी.  लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.  महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.  चर्चा में तेज बने रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे.  वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा.  विविध प्रयासों में गति आएगी.  साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में अपेक्षा से अच्छा करेंगे.  लेनदेन के विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.  लोगों से पेशेवर संवाद बनाए रखेंगे.  प्रबंधन को बल मिलेगा.  विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी.  करियर व्यापार में गति रहेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियों को पाएंगे.  वाणिज्यिक योजनाओं को बल मिलेगा.  लाभ बढ़त पर रहेगा.  श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे.  लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.  सभी का साथ सहयोग पाएंगे.  सामंजस्यता बढ़ाएंगे. 

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा.  परिजनों से सुख साझा करेंगे.  जन सेवा की भावना रखेंगे.  रिश्तों को बल देंगे.  विनम्रता रखेंगे.  रक्त संबंधों पर बनाए रखेंगे.  मित्रों का साथ पाएंगे.  परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे.  कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे.  स्वास्थ्य सुधार होगा. 

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.  शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  साहस रखें. 

