आज 7 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, तार्किक गतिविधियां पर ध्यान देंगे

Aaj ka Singh Rashifal 7 December 2025, Leo Horoscope Today: आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. तार्किक गतिविधियां पर ध्यान देंगे. सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा. लाभ में वृद्धि होगी.

सिंह- अच्छे लाभ की स्थिति साहस बढ़ाएगी. करियर कारोबार में प्रभावी बने रहेंगे. प्रतियोगिता बढ़ाएंगे. जोखिम के कार्यों में रुचि लेंगे. करियर व्यापार में सबको जोड़े रखेंगे. साझा प्रयासो सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयोें में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबीजन उपलब्धि पाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. उमंग उत्साह से विविध कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. तार्किक गतिविधियां पर ध्यान देंगे. सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा. लाभ में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- करियर उमीद के अनुरूप रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. आर्थिक गतिविधियों में पहल की सोच रहेगी. बजट का संतुलन रहेगा. आर्थिक कार्यों में फोकस रखेंगे. सुधार बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात बढ़ाएंगे. निजीजीवन में शुभता का संचार रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. विभिन्न मामले स्पष्ट बने रहेंगे.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. तेजी रखें.

---- समाप्त ----
