scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: वचन पालन बनाए रखेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे

Aaj ka Singh Rashifal 6 February 2026, Leo Horoscope Today: कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होगी. परंपरागत विषयों व कार्योंं से जुड़ेंगे. पेशेवरों से संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - परिवार के लोगों और करीबियों के सहयोग समर्थन से स्वयं को सुखी और सफल अनुभव करेंगे. करियर व्यापार में उम्मीद से अच्छा लाभ होगा. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करेगा. हर्ष आनंद से जीवन जिएंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्योंं पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन रखेंगे.
 
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होगी. परंपरागत विषयों व कार्योंं से जुड़ेंगे. पेशेवरों से संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. कारोबार में वृद्धि होगी. वरिष्ठों से भेंट होगी.


धन संपत्ति- वित्तीय बचत में आगे रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी. आवश्यक कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा. साहस संपर्क से लाभ बेहतर होगा. चहुंओर शुभसंचार रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों व परिजनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सुख साझा करेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. मांगलिक कार्योंं की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कोई नया काम शुरु करने की योजना बनेगी, परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी
धन संपत्ति के मामले सुधरेंगे, करना होगा ये एक काम
Singh rashi financial gains and happiness from children
सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
लंबी दूरी की यात्रा से बचें, सेहत का ध्यान रखें
निर्णय में सहज रहेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोवांछित प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. खानपान उम्दा रहेगा.

शुभ अंक :  1 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. संकल्प रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement