आज 5 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: धन संपत्ति के मामले सुधरेंगे, करना होगा ये एक काम

Aaj ka Singh Rashifal 5 February 2026, Leo Horoscope Today: सुविधाओं में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार पर विचार करेंगे. संबंधियों से से जुड़ाव बना रहेगा. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल करेंगे. धन संपत्ति के विषयों में असरदार स्थिति रहेगी. पद प्रभाव बढ़ेगा.

leo horoscope
सिंह- घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों से संबंध संवारेंगे. परिजनों को साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यां में सक्रियता लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में जगह बनाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. परंपरागत कार्यां को आगे बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार पर विचार करेंगे. संबंधियों से से जुड़ाव बना रहेगा. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल करेंगे. धन संपत्ति के विषयों में असरदार स्थिति रहेगी. पद प्रभाव बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. आवश्यक कार्यां में सक्रियता रखेंगे. सहकार और सहयोग बढ़ाएंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. कामकाज का स्तर बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल से उत्साहित रहेंगे. पूंजीगत मामलों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता बनाए रखेंगे. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य के मामले संवरेंगे. पैतृक काम में तेजी आएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में वृदिध होगी. आत्मनियंत्रण रखेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. स्वजनों से भेंट बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान का स्तर संवार पाएगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यवहार में मिठास बनी रहेगी. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. साजसज्जा बनाए रखें.
 

