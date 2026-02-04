scorecardresearch
 
आज 4 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: निर्णय में सहज रहेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 4 February 2026, Leo Horoscope Today: करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कार्यव्यापार में परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. लाभ उछाल पर रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे.

सिंह - नवीन विषयों में उत्साहित रहेंगे. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. करियर व्यवसाय में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कला कौशल को उचित मंच प्राप्त होगा. प्रियजनों से भेंट संभव है. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. शैली प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित होंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. आसपास शुभता का संचार रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कार्यव्यापार में परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. लाभ उछाल पर रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.


धन संपत्ति- धनलाभ बढ़त पर बना रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य बढ़ाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में बढ़त होगी. इच्छित उपलब्धियां बढ़ेंगी. लेनदेन में सतर्क रहेंगे. निर्णय में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. अपनों से मन की बात कहेंगे. सुखद सरप्राइज देंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी के प्रति सद्भाव बनाए रहेंगे. साझेदारी बढ़ेगी. स्वाभिमान बल पाएगा. जोखिमपूर्ण कार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक : 1 4 5 7

शुभ रंग : पिस्ता कलर
आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

