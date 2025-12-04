आज 4 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: लक्ष्य के लिए कोशिशें बढ़ाएंगे, आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा

सिंह- सत्ता पक्ष से लाभ के अवसर बने रहेंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न पारिवारिक मामलों में सुधार आएगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. औरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विभिन उपलब्धियां संवरेंगी. तेजी से लक्ष्य पाएंगे. बेहतर और बड़ा करने का प्रयास होगा. करियर कारोबार में महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. दिनचर्या संतुलित रहेगी. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासनिक विषयों को गति आएगी. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन व भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. विभिन्न प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी.योजनाओं में तेजी आएगी.

धन संपत्ति- लाभ अपेक्षित बना रहेगा. वित्तीय कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. इच्छित पद प्रतिष्ठा पाएंगे. पैतृक विषयों पर जोर रहेगा. लक्ष्य के लिए कोशिशें बढ़ाएंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. प्रभावपूर्ण ढंग से बात रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. करीबी जनों का भरोसा जीतेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. मन की बात रख पाएंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. प्रसन्नता बनाए रहेंगे. आत्मविश्वास मजबूत होगा. प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 3 4 और 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

