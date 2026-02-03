scorecardresearch
 
आज 3 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल:आय बढ़ाने में सफलता मिलेगी, लक्ष्यों को हासिल करेंगे

Aaj ka singh Rashifal 3 February 2026, leo Horoscope Today:

सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा दिन
सिंह - लक्ष्य की ओर तेजगति बनी रहेगी. व्यवसायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार पर फोकस रखेंगे. जीवन स्तर सुधार पर बना रहेगा. रचनात्मकता बल पाएगी. करियर व्यापार में सुधार आएगा. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवीनता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. अच्छी शुरूआत का लाभ मिलेगा. विविध प्रयास सफल होंगे.


नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियां संतुलित रहेंगे. करियर व्यापार में उत्साहित रहेंगे. प्रतिभा और कौशल से सफलता पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. इच्छित जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. आय बढ़ाने में सफलता मिलेगी. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. बहुमुखी प्रतिभा से हर ओर उन्नति के अवसर बनेंगे. विविध विषयों में धैर्य दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में उत्साह बना रहेगा. भेंटचर्चा में स्पष्टता रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता रहेगी. प्रेम प्रयासों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख सौख्य बांटेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यवस्था संवरेंगी. समस्याएं हल होंगी. सभी का ख्याल रखेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9
शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनोखा सोचें.

---- समाप्त ----
