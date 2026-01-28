scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 28 January 2026: मिथुन राशि वाले महसूस कर सकते हैं नकारात्मकता, विचारों में लाएं बदलाव

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 28 January 2026: जीवनसाथी के साथ परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता नहीं हैं. कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति बार बार आपके कार्यों में कमी निकलता जा रहा हैं.

मिथुन ( Gemini):-
Cards:- Two of swords

कई लोगों से जुड़ी हुई पुरानी यादों में उलझ सकते है. इस समयन चाहते हुए भी यादें पुराने वक्त में अटकी हुई हैं. विचारों में नकारात्मकता बढ़ती हुई महसूस कर सकते है. इस समय वातावरण में अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का प्रयास करें.  आपकी समस्या का हल निकल आएगा. विचारों में बदलाव लाइए. ऐसे लोग,जो सिर्फ परेशानियां बढ़ाने का काम करते हैं. उन लोगों से दूर रहना अच्छा होगा. जीवनसाथी के साथ परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता नहीं हैं. कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति बार बार आपके कार्यों में कमी निकलता जा रहा हैं. हालांकि वो सीधे तौर से आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता हैं. पर उसके हावभाव आपको उसके मन की सोच समझा देते हैं. इन बातों से काफी तनाव हो सकता है.  मन को शांत रखने के प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं. किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ मुलाकात जीवन में बंद पड़े रास्ते खोल सकती है. 

स्वास्थ्य: जोर से चिल्लाने के कारण गले में काफी तकलीफ हो गई हैं. जिसके चलते गले में काफी दर्द हो सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: व्यर्थ की चीजों पर अभी कोई खर्च न करने की सोच बना सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में खटास आने लगी हैं. रिश्ता सिर्फ निभाने की कोशिश कर सकते हैं. 

