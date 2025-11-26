Mithun Tarot Rashifal 26 November 2025: मिथुन राशि वाले किसी के साथ न करें पैसों का लेनदेन, निवेश करने से पहले करें विचार

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Six of swords

और पढ़ें

जीवनसाथी के साथ कहीं दूर जाकर नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं. इस समय कार्यों में मिली असफलता के कारण जीवन में निराशा बस चुकी हैं. यदि आप अपने प्रयासों में सकारात्मकता रखते हैं. तो आपको कुछ ही समय में सफलता मिल जाएगी. दिमाग में यदि असफलता का डर बना हुआ हो. तो अपने किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से अपनी समस्याओं पर सलाह ले सकते हैं. थोड़ा धैर्य और विश्रांति से स्वयं पर केंद्रित करें. समस्या खड़ी करने वाले लोगों को छोड़कर अपने नए रास्ते तलाश करें. कड़वे अनुभव से बाहर निकलकर अच्छे वातावरण की तलाश करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है. हो सकता हैं, कि सामने जो परिस्थिति आ रही हो. उनका त्वरित समाधान अभी संभव नहीं हैं. उन समस्याओं से भागने की जगह उनका सामना डटकर करें. किसी से पैसा वापस मांगने पर विवाद हो सकता है. इस स्थिति को टालने की कोशिश कर सकते है. नए संबंध बन सकते है. खर्चो पर नियंत्रण रखें. परिवार के सदस्यों से नई संपत्ति के खरीदने को लेकर बातचीत कर सकते है. स्वयं को मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करने को तैयार कर सकते हैं.

---- समाप्त ----