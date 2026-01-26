scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 26 January 2026: तनाव में ना पड़ें, जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 26 January 2026: जल्दबाजी में किया गया करूं सफल न हो पाएं.और आपको इसके कारण कई बार छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़े.अपनी सोच को सकारात्मक और प्रभावी बनाए रखें .

मिथुन (Gemini):-
Card:- Five of pentacles 
यदि गलतफहमियों को समय पर खत्म न किया जाएं.तो रिश्तों की मधुरता खत्म हो जाती है.चाहे वो रिश्ता व्यक्तिगत जीवन में हो या व्यावसायिक क्षेत्र में.कुछ लोग कार्य क्षेत्र में सफल होने के प्रयासों को असफल बनाने की कोशिश कर सकते है.जिससे कार्य की सफलता पर प्रतिकूल असर पड़ सकत है.कार्य या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी बात को सामने वाले के साथ सोच समझकर साझा करें.किसी पर भी अतिविश्वास न करें.जरूरत से ज्यादा परवाह करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहे.कार्य क्षेत्र में कुछ लोग बढ़ती हुई गरिमा से ईर्ष्या कर सकतेकार्यों को नुकसान पहुंचने की चेष्टा कर सकते है.

समय आपके प्रतिकूल है.इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास करना नुकसान पहुंचा सकता है.ये समय आपको किसी भी विवाद में ना पड़ने की सलाह देते है.जल्दबाजी में कार्यों  को पूरा न करें.आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य करना चाहिए. हो सकता है. कि जल्दबाजी में किया गया करूं सफल न हो पाएं.और आपको इसके कारण कई बार छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़े.अपनी सोच को सकारात्मक और प्रभावी बनाए रखें .

स्वास्थ्य : किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या ने काफी परेशान कर रखा है. सफर करते समय बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिलवाना आपको मुश्किल में डाल सकता हैं.सामने वाले से बात करेंगे.

रिश्ते : परिवार में किसी ने रिश्तों के बीच गलतफहमियां उत्पन्न कर दी है.जिसके चलते काफी तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई है.

---- समाप्त ----
