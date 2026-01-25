scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 25 January 2026: नौकरी लग सकती है,चोट लगने की संभावना है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 25 January 2026: पुरानी गलतियों के सबक याद रखें.जीवन में किसी नए रिश्ते व्यक्ति का आगमन जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भरपूर कर सकता हैं.

मिथुन (Gemini:- 
 Cards :- The World
प्रिय के साथ किसी दूरस्थ जगह पर यात्रा की तैयारी कर सकते हैं.लंबे समय से विदेश प्रवास की इच्छा अब पूरी हो सकती हैं.नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.नौकरी का यह अवसर आर्थिक स्थिति को भी काफी बेहतर बना सकता हैं.किसी व्यवसाय को शुरू करने के प्रयासों में कुछ परेशानी अनुभव कर रहे है.इस स्थिति में आ रही समस्याएं नए सबक दे सकती है.पुरानी गलतियों के सबक याद रखें.जीवन में किसी नए रिश्ते व्यक्ति का आगमन जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भरपूर कर सकता हैं.

सगे संबंधियों के साथ किसी वाद विवाद के खत्म होने की संभावना बन रही है.परिजनों के साथ किसी बड़े धार्मिक आयोजन की योजना बना सकते हैं.आपकी कार्य कुशलता और काबिलियत पर लोगों आकर्षित हो सकते है.जीवन में गलतियों का होना सामान्य बात है.पर बार बार गलतियों का दोहराव काबिलियत पर प्रश्नचिन्ह लगा सकता है.ऐसी स्थिति में जाने से बचना चाहिए.


स्वास्थ्य :सिर में किसी तरह की चोट लगने की संभावना बन सकती है. वाहन चलते समय अपने सिर का बचाव करें अवश्य करें.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो रही है.धन के नए स्रोत खुल सकते हैं. कुछ अच्छे अवसर भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं.

रिश्ते : प्रेम संबंध में सफलता आई हुई नजर आ रही सफलता मिलेगी . प्रिय के साथ विवाह की इच्छा पूर्ण होने जा रही है.

