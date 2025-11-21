scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 21 November 2025: मिथुन राशि वाले उच्च अधिकारियों का पाएंगे साथ, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 21 November 2025: जल्द ही आप ये अनुभव कर सकते हैं, कि सामने वाला इस व्यवसाय को गंभीरता से नहीं ले रहा हैं. जिसके चलते काफी अवसर हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Five of pentacles 

आप अपने परिजनों की भलाई को देखते हुए किसी निर्णय को ले सकते हैं. ऐसा संभव है, कि इस समय लिए गए आपका निर्णय आपको एक बड़े आर्थिक संकट में डाल सकता हैं. इसके चलते आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है. किसी व्यक्ति पर विश्वास कर आप उसके साथ एक नए व्यवसाय की शुरूआत करने की कोशिश कर सकते हैं. इस व्यवसाय में आप अपनी एक बड़ी धनराशि को लगा सकते हैं. जल्द ही आप ये अनुभव कर सकते हैं, कि सामने वाला इस व्यवसाय को गंभीरता से नहीं ले रहा हैं. जिसके चलते काफी अवसर हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे. इस विषय पर आप सामने वाले व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर सकते है. कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की सफलता का श्रेय आपके सहयोगी ने अपने नाम कर लिया हैं. जिस कारण उच्च अधिकारियों से उसको प्रशंसित किया जा सकता है.  इस बात का आपको काफी आघात पहुंच सकता है. अपने सहयोगी से इस बात विषय पर बात करने का आप फैसला ले सकते हैं. साथ ही उच्च अधिकारियों को भी इस बेईमानी की सूचना देने पर विचार कर रहे हैं. 

स्वास्थ्य: कोई ऐसी वस्तु का गलती से सेवन कर सकते हैं. जिससे आपको पूर्व से ही एलर्जी हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपने आर्थिक मामलों में आपको किसी की भी बातों पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए. 

रिश्ते: यदि कोई बार बार आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा हो. तो उससे थोड़ा दूर रहना बेहतर रहेगा. 

