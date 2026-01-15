Mithun Tarot Rashifal 15 January 2026: आर्थिक तंगी से अब बाहर आ चुके है, खर्चों को सीमित कर सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Four of wands

कुछ समय पूर्व घटित घटना की यादों से बाहर निकलने के प्रयास में कामयाबी मिल सकती है. जल्द ही किसी पुरानी महत्वकांक्षा पूरी होने की उम्मीद नजर आ रही है. घर में किसी मांगलिक कार्य की तैयारियां शुरू होंगी. जिसमें सभी लोग अपना सहयोग देंगे. जो कार्य अपने हाथ में लिया है. उसको पूरी तरह से सफल बनाए. कार्य में आने वाली परेशानियों से कदम पीछे न करें. किसी परियोजना के आरंभिक चरण में असफलता प्राप्त हो सकती है. इस असफलता को खुद पर हावी न होने दे.

इस समय आप इस परियोजना को सफल बनाने के पुरजोर प्रयास करें. जीवन में स्थायित्व आने लगा है. अब पूर्व की भांति आप लक्ष्य हीन नहीं है. जल्द ही आपके कार्यों में गति आती नजर आएगी. यदि आप विवाह के लिए कोई उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश कर रहे है. तो वह भी जल्द ही पूरी होती नजर आएगी. श्रम की लंबी यात्रा के बाद अब आपकी मंजिल निकट ही है. कुछ समय विश्राम करके अधूरा कार्यों को पूरा कर लेना आवश्यक है. जो आशाएं आपकी अभी पूरी नहीं हो पाएंगी. उनको लेकर चिंतित न हो. बल्कि उनको पूरा करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: लंबे समय से किसी जटिल स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो रहे है. अब इसमें सुधार नजर आएगा.

आर्थिक स्थिति: पूर्व की आर्थिक तंगी से अब बाहर आ चुके है. खर्चों को सीमित कर सकते है.

रिश्ते:पुराने मित्रों से हुई मुलाकात उत्साहित कर सकती हैं. किसी रोमांचक यात्रा की योजना बना सकते हैं.

