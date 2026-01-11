scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 11 January 2026: गलतफहमियों को कम करेंगे, शुभ सूचना मिलेगी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 11 January 2026: कुछ छोटी-बड़ी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही पूरी होती नजर आएंगी.किसी नए अवसर की प्रतीक्षा लंबे समय से बनी हुई है.अब ये प्रतीक्षा खत्म हो सकती है 

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Star
इस समय किसी परियोजना में  उन सहयोगियों के साथ कार्य करना पड़ सकता है.जिनके साथ विवाद हो सकता है.संभव है, कि कार्य समाप्त होते समय इस विवाद का निपटारा हो चुका हो.किसी महिला मित्र मुलाकात में एक नए व्यवसाय को शुरू करने की सलाह दे सकती हैं.पिता के व्यवहार से  मन को काफी प्रसन्नता हो सकती है. पैतृक संपत्ति से कुछ हिस्सा मिलने की सूचना भी प्राप्त हो सकती है. प्रिय के साथ चल रही गलतफहमियों को सुधारने की कोशिश कर सकते है.

हालांकि सामने वाला अभी काफी नाराज़ है.पर आप मनाने का तरीका जानते है.इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी.घर की साजसज्जा पर धनराशि खर्च करने की योजना बना रहे हैं.जल्द ही किसी निजी संपत्ति को किसी के साथ मिलकर व्यावसायिक उपयोग में बदलने की कोशिश शुरू हो सकती है.कुछ छोटी-बड़ी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही पूरी होती नजर आएंगी.किसी नए अवसर की प्रतीक्षा लंबे समय से बनी हुई है.अब ये प्रतीक्षा खत्म हो सकती है 

स्वास्थ्य: इस समय किसी स्वास्थ्य समस्या से निजात पा सकते हैं.लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित चले आ रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

दुविधाएं कम होंगी, जिम्मेदारियों का बंटवारा करें
मित्रता हो सकती है, जीवनसाथी के साथ रिश्ते सुधारेंगे
मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, ईर्ष्यावश निजी बातों को ना करें सार्वजनिक
मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर होते देख रहे हैं.कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है.

रिश्ते: पति-पत्नी के रिश्ते में अनबन हो सकती है. इस समय दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement