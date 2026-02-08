Mithun Tarot Rashifal 8 February 2026: लेनदेन में सावधानी बरतें,विदेश जा सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:-The Star

जीवन में कठिन परिस्थितियों से काफी कुछ राहत मिल सकती है.इस समय खुद को सभी क्षेत्रों में संतुलित करने का प्रयास कर सकते है.लंबे समय से कार्यों में व्यस्तता बनी हुई थी.अब जाकर थोड़ा विश्राम का समय मिला हैं.इस समय का उपयोग पुनः ऊर्जा को संचित करके नई योजना पर कार्य करने की शुरुआत करने के लिए करेंगे. जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं.इनके चलते जीवन में नकारात्मकता को ना आने दें.ईश्वर पर अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखें.संभव हैं, कि इस समय विचारों में उथल पुथल हो रही है.पर जल्द ही थोड़ा ठहराव प्राप्त हो सकता हैं.

बार-बार किसी कार्य को शुरू करने का प्रयास किसी कारण से रुक जाता है.अब जल्द ही उस कार्य को शुरू करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे. विदेश में बसने की इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है.धैर्य और संयम बनाए रखें.

स्वास्थ्य:आंखों से संबंधित कोई परेशानी बार-बार तकलीफ दे रही है.कार्य की अधिकता के चलते इस समस्या को लगातार नजरंदाज कर रहे है.

आर्थिक स्थिति: माता से कीमती आभूषण या धन प्राप्त हो सकता है.धन के लेनदेन में सावधानी बरतें.

रिश्ते: किसी नई मित्रता की शुरुआत हो सकती है. बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद मिलेगा. पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

---- समाप्त ----