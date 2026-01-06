Mithun Tarot Rashifal 6 January 2026: पैसों को लेकर किसी से अनबन हो सकती है, अपने गुस्से पर काबू रखें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Emperor

खुशमिजाज रहें. इस समय कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. बहादुरी भरे कदम और फैसले अनुकूल पुरस्कार दे सकते है. आपकी काबिलियत और योग्यता को उच्च अधिकारी आपके कार्यों से सही तरह से परख रहे हैं. प्रेम सम्बन्ध में प्रिय और आपके बीच आयु का अधिक फासला परिजनों को परेशान कर सकता है. इसके बावजूद परिजनों की रजामंदी प्राप्त हो सकती है. किसी कार्य को पूरा करने में सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है. इस मामले में संभलकर आगे बढ़े.

ऐसी गैर-यथार्थवादी योजनाओं को शुरू न करें. जो आगे आर्थिक संकट में फंसा दें. जिदगी की हकीकत का सामना करना पड़ सकता है. कुछ ऐसे समझौते करने पड़ सकते है. जो इच्छा के विरुद्ध होंगे. भाग्य पर निर्भर न रहें. साझेदारी की योजनाओं में फायदे से ज्यादा नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है. सोच समझकर आगे बढ़ें. ज्यादा लोगों से मुलाकात परेशान कर सकती है. स्वयं के लिए वक्त निकाल सकते है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर की गई लापरवाही आगे बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी नए कार्य की शुरुआत पिता से आर्थिक मदद लेकर करेंगे.

रिश्ते:परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के साथ पैसों को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती हैं. अपने गुस्से पर काबू रखें.

---- समाप्त ----