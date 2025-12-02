Mithun Tarot Rashifal 2 December 2025: धन का निवेश सोच-समझकर करें, आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Nine of wands

परिस्थितियों से भाग कर समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा. सामने आई कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा. इस समय हर कदम पर कुछ ना कुछ चुनौती सामने आ रही है. अपने हिम्मत और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करके आगे जाया जा सकता है. धैर्य और संयम के साथ कार्य करते हुए आगे का रास्ता सुगम हो जाएगा. अपने आसपास के वातावरण से सजग रहें. कुछ लोगों की पैनी दृष्टि आपके ऊपर हो सकती है. कार्य को समय पर पूरा कीजिए.

यदि मानसिक अस्वस्थता नजर आ रही है. तो मनोचिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं. मन की शांति अंजनी शंका से भंग हो सकती है. विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं. अपने कमजोरी या कमियों को दूसरों के सामने उजागर न करें. एक योद्धा के रूप में सख्ती बनाए रखें. सामने वालों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप न करने दें. दूसरों की सलाह सुनने का प्रयास करें. अपने निर्णय स्वविवेक से लें. यह समय अत्यधिक शांति, धैर्य और होशियारी से परिस्थितियों का सामना करने का है. अन्यथा असफलता निश्चित है.

स्वास्थ्य: खानपान का परहेज रखें. यात्राओं के दौरान दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच-समझकर करें. आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त सकते हैं.

रिश्ते: ज्यादा होशियार लोगों से सावधान रहें. अपने करीबी लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा करें.

