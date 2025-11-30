आज 30 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: शुभ समाचार प्राप्त होंगे, चहुंओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे

मिथुन - शासन प्रशासन में दखल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों में उत्तम स्थिति बनी रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मन की बात स्वजनों से कह पाएंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता रहेगी. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सूझबूझ व साहस से परिणाम पाएंगे. आधुनिकता पर जोर बनाए रखेंगे. तकनीक पर फोकस बढ़ेगा.



धन संपत्ति- धनलाभ बेहतर बना रहेगा. अधिकारियों व वरिष्ठों से संवाद संवारेंगे. अवसर भुनाने पर जोर रहेगा. व्यवस्था में सुधार आएगा. नियमों का पालन करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ संवार पाएगा.



प्रेम मैत्री- अपनों के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. करीबियों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों से दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे. स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- कर्तव्यनिष्ठता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जबावदेही बनाए रहेंगे.



शुभ अंक : 1 3 और 5



शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. सहकारिता व संवाद बढ़ाएं.

