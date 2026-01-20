आज 20 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मंगलवार के दिन मिथुन राशि वाले धैर्य धर्म बनाए रखेंगे, विरोधियों से सजगता बनाए रखेंगे

मिथुन - वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. धैर्य व सहजता से विभिन्न मामले आगे बढ़ाएं. कार्यव्यवस्था में विश्वास बनाए रखें. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें. परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मकता पर बल बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर पूर्ववत् बना रहेगा. कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं. प्रस्तावों को समर्थन मिल सकता है. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी.

धन संपत्ति- आय सामान्य रहेगी. आर्थिक सूचनाएं मिलना संभव है. मितभाषी बने रहें. पहल करने से बचें. अतिश्रम न करें. अड़चनों पर अनुशासन से अंकुश लगाएं. विरोधियों से सजगता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- जरूरी संवाद में संकोच बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलें. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. साख सम्मान बने रहेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली सहजता बनाए रखें. सामंजस्यता बढ़ाएं. भेंट संवाद में सजग रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहेंगे. मनोबल से काम लें.

शुभ अंक : 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.

