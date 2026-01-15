आज 15 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मकर संक्रांति पर मिथुन राशि वाले वित्तीय उपलब्धियों पर देंगे ध्यान, साझेदारी को मजबूती मिलेगी

मिथुन - करियर कारोबार में जिद जल्दबाजी से बचेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य से काम लेंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. मेहनत से कार्य व्यापार संवारेंगे. परिस्थितियों में सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. श्रमशील बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. साझीदारी को मजबूती मिलेगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- परिस्थिति अनुसार निर्णय लें. अनुशासन और कार्यक्षमता का लाभ मिलेगा. सफेदपोश ठगां सें बचें. तार्किकतापूर्ण सोच बनाए रखें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय उपलब्धियों को बनाए रखने पर जोर होगा. विरोधियों से सजगता बढ़ाएंगे. अड़चन बनी रहेगी. जरूरी कार्य समय पर करें. आर्थिकी में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा. कार्यगति सहज होगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात रखने में उतावले न हों. प्रियजन से भेंट में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वादा वचन निभाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. कर्मठ बनें.

---- समाप्त ----