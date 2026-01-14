scorecardresearch
 
आज 14 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: नौकरी के मामले पक्ष में बनेंगे, संबंधां में सहकारिता बढ़ेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 14 January 2026, Gemini Horoscope Today: लेनदेन में स्पष्टता व सावधानी रखें. करियर व्यवसाय में सहजता सजगता रहेगी. भ्रम पूर्ण प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें. नौकरी के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधां में सहकारिता बढ़ेगी.

मिथुन- कार्यक्षेत्र में उतावली व लापरवाही न दिखाएं. समय मेहनत और लगन से जगह बनाए रखने का है. करियर कारोबार में साधारण प्रभाव का बना रहेगा. वक्त पर कार्य की आदत बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएंगे. तार्कि्रकता व फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में मेहनत व कौशल बढ़ाएंगे. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यावसायिक प्रयासों को बढ़ाएंगे. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता व सावधानी रखें. करियर व्यवसाय में सहजता सजगता रहेगी. भ्रम पूर्ण प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें. नौकरी के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधां में सहकारिता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- अर्थ के लेनदेन में लिखापढ़ी बनाए रखें. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. ठगों से सावधान रहें. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च रखें.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुख बांटेंगे. यादगार पल बिताएंगे. घर में आनंद का वातावरण बढे़गा. दाम्पत्य में प्रेम बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रहेगी. रिश्तों में मजबूती रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. भरोसा जीतेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद संवारेंगे. साझा प्रयासों पर फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक : 5 और 7

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. कर्मठता बढ़ाएं.

