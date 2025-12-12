आज 12 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: वचन वादा पूरा करेंगे, भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी

मिथुन - सामाजिक सद्भाव बढ़ाने में आगे रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. वाणिज्यिक विषयों में अनुभव से काम लेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस व तेजी रखेंगे. विविध गतिविधियों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में स्मरणीय पल बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन के कामकाजी अवसर बने रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- योग्यता से परिणाम संवारेंगे. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. साहसिकता बढ़ेगी. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. कार्य़स्तार पर जोर होगा. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास पक्ष में बनेंगे. लेनदेन के मामलों पर फोकस रहेगा. कार्य विस्तार पर जोर होगा. तेजी बनाए रखेंगे. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पाएगा. कार्योंं को समय पर पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भेंट में उत्साह बनाए रखेंगे. संबंधियों के साथ सुखद पल बांंटेंगे. बंधुत्व का भाव बढ़ेगा. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका सहयोग रखेंगे. संपर्क बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. बड़ा सोचेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.



