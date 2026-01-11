आज 11 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा, पेशेवर दोस्तों से भेंट होगी

मिथुन - कला कौशल और सूझबूझ में वृद्धि होगी. विविध परिणाम पाएंगे. करियर कारोबार संवार पाएगा. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करगे. महत्वपूर्ण मामले बनेंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- तेजी का भाव बना रहेगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. विविध प्रयास गति पाएंगे. कामकाज में निरंतरता रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा. पेशेवर दोस्तों से भेंट होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. कार्यव्यवस्था में सुधार लाएंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. योजनाओं में रुचि दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों से दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. व्यक्ति विशेष से लगाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थित व अनुशासित बने रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. आज्ञा अनुपालन रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 1 2 4 5

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. सहकार बढ़ाएं. अनुपालन रखें.

