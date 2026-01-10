scorecardresearch
 
आज 10 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, चर्चा में सहज रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 10 January 2026, Gemini Horoscope Today: निजी मामलों में धैर्य दिखाएं.विनम्रता और विवेक से काम लें.संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे.सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे.अधिकारियों की मदद मिलेगी.

मिथुन - अन्य की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं.भावावेश में आने से बचें.पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे.हस्तक्षेप से बचें.आवश्यक जानकारी साझा करने का प्रयास रखें.परिजनों से सामंजस्य बनाए रखें.जल्दबाजी में निर्णय न लें.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.वैचारिक संतुलन रखेंगे.बड़ों का सानिध्य पाएंगे.अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे.निजी मामलों में धैर्य दिखाएं.विनम्रता और विवेक से काम लें.संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे.सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्योंं में बड़प्पन दिखाएं.करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे.पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे.उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे.धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत स्तरीय बना रहेगा.भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.सुविधाओं पर जोर रहेगा.स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.अधिकारियों की मदद मिलेगी.योजनाएं आकार लेंगी.

प्रेम मैत्री- घर में अपनों के साथ समय बिताएंगे.सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.पारिवारिक मामलों में रुचि रहेगी.परिजनों से प्रभावित रहेंगे.व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा.जिद में न आएं.अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें.रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.चर्चा में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- हर्ष आनंद पर जोर रहेगा.स्वास्थ्य जांच बनाए रहें.आदर भाव बनाए रखें.रहन सहन बेहतर रहेगा.पूर्वाग्रह से बचें.भावावेश में न आएं.शुभ अंक : 1 3 5 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.स्मार्ट वर्किंग रखें.

---- समाप्त ----
