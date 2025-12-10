आज 10 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले नई योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे, पारिवारिक विषय सकारात्मक रहेंगे

मिथुन - आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. तार्किकता व सहकारिता बल पाएंगे. संबंधों में ऊर्जा और संतुलन बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में सहजता बनाए रखेंगे. साहसिक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सामाजिक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी से संपर्क संवाद को संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य की ओर गतिमान रहेंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सहज संकोच दूर होगा. कारोबारी प्रयासों पर जोर बनाए रखें. करियर में उत्साह बना रहेगा. समकक्ष सहयोगी होंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. बड़ों व जिम्मेदारों से जुड़ाव बनाए रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. विस्तार कार्यों को गति देंगे.

प्रेम मैत्री- घर में मंगलकारी वातावरण रहेगा. पारिवारिक विषय सकारात्मक रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले गति पाएंगे. सबका साथ विश्वास बनाए रखेंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नैतिकता पर बल देंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. सेहत सुधार पर रहेगी. खानपान पर जोर रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 1 4 और 5

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पान और मोदक चढ़ाएं. सामंजस्यता बढ़ाएं.

