scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: रिश्ते संवार पाएंगे, अपनों को समय देंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 9 February 2026, Gemini Horoscope Today: परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से राहें खुलेंगी. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - समकक्षों मित्रों और अनुभवियों का साथ पाएंगे. उधार के व्यवहार से बचेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. सबका सहयोग रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से राहें खुलेंगी. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय - प्रशिक्षण में तेजी दिखाएंगे. योजनाएं में अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध कार्योंं पर फोकस बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक मामलों में उत्साह बढ़ा रहेगा. शुभ वातावरण का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव बना रहेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Improvement in financial issues for mithun rashi with auspicious sky blue color
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
मिथुन: कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे, लोगों से उलझने से बचें
धनधान्य में सुधार बना रहेगा, लाभ में वृद्धि होगी
Mental concerns and family issues for Gemini with remedies
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
मिथुन राशि वालों की वित्तीय मामलों में सक्रियता बढे़गी, आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे

प्रेम मैत्री- प्रियजनों संग हर्ष आनंद से रहेंगे. परिजनों संग मनोरंजक यात्रा करेंगे. दोस्ती को बढ़ावा देंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. अपनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.
शुभ अंक : 2 3 5 और 9
 
शुभ रंग : मूनलाइट
आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. शिक्षा में रुचि बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement