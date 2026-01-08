आज 8 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: सहजता रहेगी, प्रेम पक्ष को बल मिलेगा

और पढ़ें

मिथुन - पेशेवर मामलों में यात्रा संभव है. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से सहज रहेंगे. सामिजक कार्योंं में तेजी लाएंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर पाने का प्रयास रखें. शुभ सूचना मिल सकती है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. अधिकारियों से तालमेल बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- प्रयासों में साहस पराक्रम रखेंगे. समकक्षों व सहयोगियों से संपर्क संवाद के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुकूलन और लाभ बढ़त पर रहेगा. परंपरागत व्यवसाय में आत्मविश्वास बढ़ेगा. सहयोगी अच्छा करेंगे. गणितीय एवं तार्किक कार्योंं में सफल रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

प्रेम मैत्री- घर में सहजता रहेगी. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. निजी संबंधो में सुधार होगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता सहजता रहेगी. प्रेम पक्ष को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रभाव में बेहतर रहेंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 3 5 8

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. आस्था बढ़ाएं.

---- समाप्त ----