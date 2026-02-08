scorecardresearch
 
आज 8 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: धनधान्य में सुधार बना रहेगा, लाभ में वृद्धि होगी

Aaj ka Mithun Rashifal 8 February 2026, Gemini Horoscope Today:

मिथुन - मित्रों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. सहकारिता पर जोर होगा. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बनाए रखेंगे. पेशेवर सफलता पाने के प्रयास बढ़ेंगे. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुख का वातावरण रहेगा. पेशेवर कार्यों में सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रो ंमें उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बेहतर बनेंगे. विविध विषयों में प्रभाव बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. सक्रियता व साहस से परिणाम संवारेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सूझबूझ सहर से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. धनधान्य में सुधार बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. विविध गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. नवीन गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता बढे़गी. वार्ता में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में हर्ष आनंद बना रहेगा. संबंध सुखद व मजबूत रहेंगे. प्रियजन से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. स्मरणीय पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज रहेगी.

शुभ अंक : 1 2 5 8

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. सहयोग बढ़ाएं.

