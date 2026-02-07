scorecardresearch
 
आज 7 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों की वित्तीय मामलों में सक्रियता बढे़गी, आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 7 February 2026, Gemini Horoscope Today: मन के मामले बनेंगे.  प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे.  भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें.  साझा भावना बढ़ेगी.  स्वजनों से मतभेद दूर होंगे.  घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी.

मिथुन - करियर कारोबार में अनुशासन अनुपालन बनाए रखें.  उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी.  अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश होगी.   निजी मामले पक्ष में रहेंगे.  आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे.  कला कौशल संवार पर रहेंगे.  प्रेम संबंधों में सफल होंगे.  मन के मामले बनेंगे.  प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे.  भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें.  साझा भावना बढ़ेगी.  स्वजनों से मतभेद दूर होंगे.  घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी.  बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पराक्रम से आगे आएंगे.  कार्य व्यापार में उचित स्थान पाएंगे.  व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. योजना के अनुसार कार्य करेंगे.  निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  शुभ समाचार मिलेंगे.  लक्ष्य पर फोकस होगा. 

धन संपत्ति- कारोबारी परिणाम संवरेंगे.  शुभ सूचनाएं मिलेंगी.  वित्तीय मामलों में सक्रियता बढे़गी.  भेंटवार्ताओं में सफल होंगे.  विभिन्न कार्य सक्रियता से आगे बढ़ाएं.  आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. 

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में सुख बढ़ेगा.  घर के बड़ों से सलाह लेंगे.  साख सम्मान बनाए रखेंगे.  मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा.  संबंधों में मजबूती आएगी.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कह सकेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट मुलाकात के अवसर रहेंगे.  जोखिम उठाएंगे.  मेलजोल बढ़ाएंगे.  कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे.  खानपान पर संवरेगा. 

शुभ अंक : 1, 5, 7 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.  शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.  प्रशिक्षण पर ध्यान दें. 

