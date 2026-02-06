scorecardresearch
 
आज 6 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: जल्दबाजी न करें, बजट पर ध्यान देंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 6 February 2026, Gemini Horoscope Today: जरूरत के अनुरूप खर्च निवेश रखें. परिवारिक मामलों में सहजता से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे

gemini horoscope

मिथुन - निजी मामलों में विनय विवेक और सरलता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु विषयों में आत्मविश्वास दिखाएं. सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाने पर जोर दें. अपनों को अनदेखा न करें. अहंकार और भावावेश से बचें. जरूरत के अनुरूप खर्च निवेश रखें. परिवारिक मामलों में सहजता से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्योंं की सूची बनाएं. बड़प्पन से काम लें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. अनुबंधों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढें़गे. सामंजस्यता से कार्य करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. कामकाज में बेहतर रहेंगे.


धन संपत्ति- भवन व वाहन की खरीदी-बिक्री पर जोर रह सकता है. पूंजीगत मामले सकिय्रता पाएंगे. उपयोगी वस्तुएं खरीद सकते हैं. जल्दबाजी न करें. बजट पर ध्यान देंगे. योजना बनाकर कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में धैर्य बनाए रखें. अपनों की कमतर बातों को अनदेखा करें. मितभाषी बने रहें.घरेलु मामलों में सहनशीलता दिखाएं. प्रियजनों के मनोभावों को समझें. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंे. प्रतिक्रिया में तेजी से बचेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करेंगे. प्रेम नेह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रदर्शन संवरेगा. बुद्धि से काम लेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भव्यता बनाए रखेंगे.
शुभ अंक : 5 6 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. आत्मबल बढ़ाएं. क्षमा भावना रखें.

---- समाप्त ----
