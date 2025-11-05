आज 5 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: करियर कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें कैसा रहेगा दिन

मिथुन - महत्वपूर्ण कार्यां को गति देंगे. लेनदेन में बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय परिणाम पक्ष में बनेंगे. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर प्रयास और प्रभाव बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलें. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. चहुंओर शुभता रहेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएं. आय में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक निर्णयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटचर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रशासन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. अपेक्षा से अच्छे परिणाम बनेंगे. भवन वाहन से संबंधित प्रयास फलेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों से भेंट होगीं. शुभचिंतकों की संख्या बढ़ेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बात बेहतर ढंग से रखेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. अपनों का विश्वास बढ़ेगा. संबंधों में मधुरता रहेगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सभी सहायक हांगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़़प्पन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. इच्छित परिणाम प्रेरित करेंगे. मनोबल उूंचा होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 और 7

शुभ रंग : लाइट ग्रीन

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पान और दूब चढ़ाएं. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----