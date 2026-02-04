आज 4 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: मित्र सहायक होंगे, अपनों से तालमेल बढ़ेगा

मिथुन - सामाजिक प्रयासों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. सूचनाओं के आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य व्यापार अपेक्षित रहेगा. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में बेहतर करेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. सभी ़क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. शुभता का संचार बढ़ा हुआ रहेगा. भेंट मुलाकात पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं में स्नेह बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज के विस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर पर उच्चप्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक यात्रा होगी. प्रयासों में सफल होंगे. भरोसा और सामंजस्य बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह से कार्य करेंगे.



धन संपत्ति- उचित निवेश पर जोर होगा. महत्वपूर्ण विषयों में तेजी आएगी. नेतृत्व सम्हालने का भाव रहेगा. आर्थिक पक्ष प्रभावी रहेगा. लाभकर स्थितियां बनी रहेंगी. वांछित परिणाम उत्साहित रखेंगे.



प्रेम मैत्री- सबसे बेहतर रिश्ते बनाए रखने में सफल होंगे. मिलजुलकर घर का वातावरण सुखद बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य और संवार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 7

शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पराक्रम दिखाएं.

