आज 4 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: आर्थिक लेनदेन में लापरवाही से बचें, लक्ष्य पर फोकस रखें

Aaj ka Mithun Rashifal 4 December 2025, Gemini Horoscope Today: लक्ष्य पर फोकस रखें. व्यापार व्यवसाय में सहजता रहेगी. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सहयोग की भावना रखें. पेशेवरों का साथ समर्थ बना रहेगा. कारोबारी स्थिति मिश्रित रहेगी.

मिथुन- खर्च की अधिकता बजट को प्रभावित कर सकती है. वैदेशिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. समय सीमा में जरूरी कार्य पूरे करने की सोच रखें. वित्त प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. न्यायिक विषयों पर नियंत्रण रखें. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखें. सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. सोच विचारकर निर्णय लें. वाणिज्यिक मामलों में धैर्य बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में निवेश के अवसर बढ़ेंगे. न्यायिक विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. करियर कारोबार में धोखेबाजों से बचें. लोभ एवं प्रलोभन में न आएं. अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रयासों में असहज स्थिति से बचें. भावनात्मक संबंधों में साथी को अनसुना करने से बचें. जरूरी चर्चा में धैर्य रखेंगे. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर बल बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद न दिखाएं. मनोबल ऊंचा रखें. रहन सहन पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य देखें.

शुभ अंक : 3 4 5 7

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सावधानी बढ़ाएं.

