Career Rashifal 7 August 2025: मकर राशि वाले कारोबार में धोखेबाजों और धूर्तों से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Career Rashifal 7 August 2025: मकर राशि वालों का करियर सामान्य बना रहेगा. कारोबार में धोखेबाजों व धूर्तों से बचें. लोभ एवं प्रलोभन में न आएं. अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ रखें.

आज का करियर राशिफल
मेष- औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर करेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. समझौतों को गति देंगे. कामकाज में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. साझा कार्यों में आगे बढ़ेंगे.

वृष- कारोबारी सक्रियता में अन्य जरूरी पक्षों की अनदेखी न करें. लक्ष्य की ओर धैर्य से बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धूर्तों से सावधान रहें. करियर व्यापार में मिश्रित स्थिति रहेगी.

मिथुन- टीम के सभी लोगों की सहमति का सम्मान करेंगे. बहुमत से निर्णय लेंगे. जिम्मेदारों से भेंट को जाएंगे. कामकाजी मामलों को बल मिलेगा. सकारात्मक संवाद बढ़ेगा. वातावरण बेहतर बनाए रखेंगे.

कर्क- कार्मिक प्रबंधन पर जोर देंगे. पेशेवर कार्यगति को व्यवस्थित बनाए रखेंगे. साथीगण सहयोगी होंगे. उधार बढ़ाने से बचें. सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे. वार्ताओं में उतावली न करें.

सिंह- करियर कारोबार में इच्छित उछाल बना रहेगा. सूझबूझ उत्साह एवं तैयारी से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़ी रहेगी.

कन्या- करियर व्यवसाय में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से कार्य करें. स्वार्थ संकीर्णता व लोभ प्रलोभन में न आएं. बड़ों का समर्थन रहेगा. कारोबारी संवाद में प्रदर्शन बेहतर होगा.

तुला- पेशेवरों से तालमेल बनाए रहेंगे. अनुभवियों की बात का सम्मान रखेंगे. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. श्रेष्ठ जनों से चर्चा भेंट बनाए रखेंगे.

वृश्चिक- कामकाज उम्मीद के अनुरूप रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों की मदद प्राप्त करेंगे. एक दूसरे के सहयोग से करियर व्यवसाय संवरेगा. विभिन्न मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

धनु- कार्यक्षेत्र में आधुनिकता को बढ़ावा देंगे. उद्योग व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

मकर- करियर सामान्य बना रहेगा. कारोबार में धोखेबाजों व धूर्तों से बचें. लोभ एवं प्रलोभन में न आएं. अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ रखें.

कुंभ- वित्तीय प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था का अनुसरण करेंगे. पेशेवरता व पहल से सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

मीन- सत्ता संबंधी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. प्रशासनिक विषयों को गति आएगी. वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----
