Career Rashifal 13 November 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले लेनदेन में बढ़ाएंगे स्पष्टता, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक पेशेवर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहकार बनाए रहेंगे. लंबित मामलों में गति आएगी. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. कारोबारी उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सहज रहेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को पेशेवर उम्मीदों को बनाए रखना चाहिए. सफलता का प्रतिशत सहज रहेगा. कारोबारी स्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी. कला कौशल में बेहतर होंगे. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों की वाणिज्यिक मामलों में यात्रा की संभावना बढ़ेगी. पेशेवर लक्ष्य साधने में सफल होंगे. विविध विषयों में अच्छा करेंगे. पहल पराक्रम के प्रयासों पर जोर बनाए रखें. करियर कारोबार में उत्साह बना रहेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में अपनों का सहयोग रहेगा. विविध मामलों को गति देंगे. सभी सहयोग बनाए रखेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को विभिन्न कार्यों में उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए. पेशेवर मामलों में गति आएगी. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. सृजनकार्य में आगे रहेंगे. योजनाओं के अमल में सफल होंगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. तेजी से काम लेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को लिखापढ़ी में स्पष्टता बढ़ाए रखनी चाहिए. लेनदेन में रुचि बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. दूर देश के विषयों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्य पाने पर जोर होगा. भूलचूक की स्थिति में आने से बचें.

तुला: तुला राशि के जातकों को करियर कारोबार में अधिकाधिक समय देना चाहिए. तेजी की आदत बनाए रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवर मामलों में उत्साह रहेगा. प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को विविध कार्यों में पहल व सक्रियता बनाए रखनी चाहिए. विभिन्न योजनाएं पक्ष में बनेंगी. कामकाज में सक्रियता बढ़ी रहेगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को करियर कारोबार में सबका सहयोग मिलेगा. वरिष्ठ मददगार बने रहेंगे. प्रशासन के कार्य संवारेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा. वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर व्यापार में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. लाभ साधारण रहेगा. सूझबूझ और सजगता पर बल दें. रुटीन मामलों पर फोकस रखें. पेशेवरों की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी. सावधानी से काम आगे बढ़ाएंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के साझीदार सहयोगी होंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. कार्ययोजनाएं संवार पर रहेंगी. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. करीबियों को साथ बनाए रखेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में समय देने का भाव रहेगा. पेशेवर चर्चा में संकोच बना रहेगा. लेनदेन में सजगता बढ़ी रहेगी. भ्रमपूर्ण बातों व प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें. पेशेवर सावधानी बनाए रखेंगे. करियर पर ध्यान देंगे.

