Career Rashifal 13 December 2025 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों को करियर-व्यापार पर रहेगा फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का कारोबार रुटीन बना रहेगा. लगन से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे. बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें.

वृष: वृष राशि के लोग महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. फोकस बेहतर बना रहेगा. कामकाजी मामलों में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह से काम करेंगे. विभिन्न प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक पेशेवरता पर जोर रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. करियर कारोबार में तेजी से काम निकालेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों की पेशेवरों और जिम्मेदारों से भेंट होगी. व्यर्थ हस्तक्षेप से दूर रहें. कार्यक्षेत्र विस्तार पाएगा. करियर व्यापार में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधि बल पाएंगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के कारोबारी मामले पक्ष में बने रहेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा. परंपरागत कार्यों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. बड़ी सोच बनाए रहेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोग आधुनिक कार्यों से जुड़ेंगे. करियर में नवाचार पर जोर देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. सृजनात्मक सोच रखेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को वाणिज्यिक मामलों में ढिलाई व लापरवाही न दिखानी चाहिए. देश विदेश के मामलों में सजगता बनाए रखें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता रहेगी. व्यर्थ विवाद से बचें. करियर में तनाव की आशंका है. लक्ष्य पर नजर रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के उद्योग के कार्य संवरेंगे. करियर व्यापार पर फोकस बना रहेगा. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. साहस से काम लेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के व्यावसायिक कार्य बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. कठिनाइयां दूर होंगी.

मकर: मकर राशि के लोगों के कार्य व्यापार में श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. अवरोध दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. आवश्यक विषयों में तेजी बनाए रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को पेशेवरता पर जोर बनाए रखना चाहिए. भ्रम व बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. पहल करने से बचें.

मीन: मीन राशि के लोगों की औद्योगिक गतिविधि बेहतर होगी. कामकाज में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सक्रियता व रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे.

