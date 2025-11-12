scorecardresearch
 

Career Rashifal 12 November 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वालों के करियर-व्यापार में उछाल आएगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 12 November 2025 (करियर राशिफल): करियर व्यापार में उछाल आएगा. अन्य के मामलों में हस्तक्षेप से बचेंगे. इच्छित जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावी बने रहेंगे. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

मेष (Aries)
विविध विषयों में शुभता रहेगी. समकक्षों से सामंजस्य बढ़ेगा. करियर में गंभीरता बढ़ाए रहेंगे. करियर में सफलता मिलेगी. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा.

वृष (Taurus)
करियर व्यवसाय में विस्तार की कोशिश होगी. सहकारिता का भाव रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में पराक्रम दिखाएंगे. कार्यशैली प्रभावपूर्ण रहेगी. सफलता प्रतिशत संवार लेगा. सूझबूझ व सक्रियता दिखाएंगे.

मिथुन (Gemini)
व्यवसायिक कार्य पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जीत पर जोर बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

कर्क (Cancer)
नवीन कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. तेजी पर जोर होगा. आधुनिक क्षेत्रों में सम्मानित जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. करियर व्यापार में प्रतिभा से जगह बनाएंगे.

सिंह (Leo)
बजट पर अंकुश बनाए रखें. योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दूर देश के प्रयासों में सक्रियता आएगी. दिखावे में न आएंगे. विभिन्न प्रयासों में सुधार लाएं.

कन्या (Virgo)
कार्य व्यापार में विस्तार की अच्छी संभावना रहेगी. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा. कारोबार पर फोकस रखेंगे. तेजी बनाए रहेंगे.

तुला (Libra)
करियर व्यापार में उछाल आएगा. अन्य के मामलों में हस्तक्षेप से बचेंगे. इच्छित जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावी बने रहेंगे. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

वृश्चिक (Scorpio)
बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. शासन से संबंधित मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

धनु (Sagittarius)
करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएं. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. परिवार के लोगों का सहयोग समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार साधारण रहेगा.

मकर (Capricorn)
करियर कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यापार में सामंजस्य रहेगा. बेहतर प्रस्ताव मिलेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे.

कुंभ (Aquarius)
महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य से आगे बढ़ें. बड़ों का भरोसा बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. साझा कार्यों को गति देंगे.

मीन (Pisces)
विविध व्यावसियक मामलों में निरंतरता और अनुशासन रखेंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. कला कौशल में बेहतर होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. करियर संवार पर ररहेगा.

---- समाप्त ----
