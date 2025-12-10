scorecardresearch
 
Career Rashifal 10 December 2025 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वाले प्रशासकीय गतिविधियों में रहेंगे प्रभावशाली, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  जरूरी कार्य गति पाएंगे.  करियर संवार पर रहेगा.  पेशेवर विषयों में सजगता बनाए रहेंगे.  लंबित कार्यों में गति आएगी.  संबंधों में मजबूती बढ़ेगी.  कारोबारी संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. 

वृष: वृष राशि के लोग पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.  सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  लेनदेन में अन्य पर जल्द भरोसा न करें.  लोभ प्रलोभन में न आएं.  सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी.  कला कौशल में बेहतर होंगे. 

मिथुन: मिथुन राशि के जातक लक्ष्य की ओर गतिमान रहेंगे.  पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  सहज संकोच दूर होगा.  कारोबारी प्रयासों पर जोर बनाए रखें.  करियर में उत्साह बना रहेगा.  समकक्ष सहयोगी होंगे. 

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए प्रभावपूर्ण परिस्थितियां व्यापार को बढ़ाएंगी.  कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे.  विविध प्रयास बेहतर होंगे.  आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  करियर बेहतर बना रहेगा.  विविध मामलों को गति देंगे.  सभी सहयोग रखेंगे. 

सिंह: सिंह राशि के जातक पेशेवर आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.  विभिन्न कार्यों में तेजी रहेगी.  लक्ष्यों को हासिल करेंगे.  लेनदेन में आगे रहेंगे.  आय के नए स्त्रोत खुलेंगे.  उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  उचित अवसर प्राप्त होंगे. 

कन्या: कन्या राशि के लोगों को करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ाए रखनी चाहिए.  लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.  जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.  वैदेशिक विषयों को बल मिलेगा.  लक्ष्य पाने पर जोर होगा.  भूलचूक व ढिलाई न दिखाएं. 

तुला: तुला राशि के जातकों को वाणिज्यिक मामलों में सहयोग समर्थन मिलेगा.  लाभ का स्तर बढ़त पर बना रहेगा.  तेजी की आदत बल पाएगी.  उधार के लेनदेन से बचेंगे.  कामकाज में सक्रियता रखेंगे.  कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. 

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को प्रशासकीय गतिविधियों को बेहतर बनाए रखना चाहिए.  विभिन्न कार्यों में सक्रियता बनाए रहेंगे.  योजनाएं फलीभूत होंगी.  अवसरों को भुनाएंगे.  संपर्क संवाद को महत्व देंगे.  प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. 

धनु: धनु राशि के जातकों को पेशेवर मामलों में सभी मददगार होंगे.  शासन प्रशासन के कार्य गति लेंगे.  लंबित कार्यों में गति आएगी.  कामकाज उत्तम रहेगा.  महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.  प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा. 

मकर: मकर राशि के लोगों का करियर व्यापार पूर्ववत् बना रहेगा.  रुटीन मामलों पर फोकस बनाए रखें.  विभिन्न कार्यों में सजगता सतर्कता बढ़ाएं.  पेशेवरों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी.  तार्किकता व तथ्यों पर जोर दें. 

कुंभ: कुंभ राशि के जातक उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  पेशेवर प्रयास गति लेंगे.  टीम के प्रबंधन में बेहतर बनेंगे.  व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.  समकक्षों का साथ पाएंगे.  लाभ बढ़त पर रहेगा. 

मीन: मीन राशि के लोगों को विरोधी सक्रियता रखेंगे.  पेशेवर दबाव अनुभव कर सकते हैं.  स्पर्धा का भाव बनाए रखें.  चर्चा संवाद में सहजता सजगता रहेगी.  सहज सावधानी बनाए रखेंगे.  करियर व्यवसाय में सूझबूझ से काम लें. 

