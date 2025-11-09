scorecardresearch
 

Career Rashifal 9 November 2025 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले कामकाज में तेजी लाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 9 November 2025 (करियर राशिफल): आपकी कार्यगति आज तेज होगी. उद्योग-व्यापार में शुभता रखेंगे. आपका कारोबार बढ़त पर रहेगा. आप सक्रियता और उत्साह से आगे बढ़ेंगे

career horoscope
मेष: मेष राशि के जातक आज वाणिज्यिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. करियर में उनका लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. आप प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे और आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. कला-कौशल संवारने का मौका मिलेगा. साहस और पराक्रम से आप कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाएंगे. यह समय आपके पेशेवर जीवन को नई गति देगा.

वृष: वृष राशि वालों को आर्थिक लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी. पद-प्रतिष्ठा के लिए किए गए आपके प्रयास बल पाएंगे. आप पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे और उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में आप पहल करेंगे, जिससे करियर और व्यापार में आप प्रभावी बने रहेंगे. अपनी क्षमताओं पर भरोसा बनाए रखें.

मिथुन: मिथुन राशि के लोग वित्तीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे. आप क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे. उद्योग और व्यापार से जुड़े आपके मामले संवरेंगे. आपका करियर सुधार पर रहेगा. सभी लेनदेन में आपको स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए, यह भविष्य के लिए फायदेमंद होगा.

कर्क: कर्क राशि के जातकों को आज लापरवाहपूर्ण कार्यगति से बचना चाहिए. लोभ और प्रलोभन में न आएं. आपको व्यापार में निरंतरता रखनी होगी और रुटीन को संवारना होगा. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ से काम लें और व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में नियमितता लाना आज आपके लिए आवश्यक है.

सिंह: सिंह राशि के लोग वित्तीय योजनाओं पर ज़ोर बढ़ाएंगे. करियर में आपकी प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. पेशेवरों के प्रदर्शन में फोकस बढ़ेगा. आपके अवरोध और असहजता दूर होंगी. आपको इच्छित उपलब्धियां मिलेंगी. कार्यक्षेत्र में आप अपेक्षा से अच्छा करेंगे, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

कन्या: कन्या राशि वालों को विभिन्न कार्यों में सबका सहयोग प्राप्त होगा. आप कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्यों को आप बल देंगे. आज आपको कोई शुभ प्रस्ताव प्राप्त होगा. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आप निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे और सहकर्मी आपके सहायक होंगे.

तुला: तुला राशि के जातक पेशेवर संबंधों का सम्मान करेंगे. लेनदेन में आप सहजता बनाए रखेंगे. आपकी कार्यगति आज तेज होगी. उद्योग-व्यापार में शुभता रखेंगे. आपका कारोबार बढ़त पर रहेगा. आप सक्रियता और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. करियर में संतुलन बढ़ाना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को तथ्यों पर बल बनाए रखना होगा. पेशेवरों और करीबियों पर आपका भरोसा बढ़ेगा. करियर-व्यवसाय में आपको रुटीन प्रदर्शन बनाए रखने की सलाह दी जाती है. सफलता का प्रतिशत आज सामान्य रहेगा. आपको नियमों का पालन और अनुशासन बढ़ाना चाहिए.

धनु: धनु राशि के लोग कारोबारियों का भरोसा बनाए रखेंगे. आप विभिन्न मामले साधेंगे. आप योजनानुसार कार्य करेंगे, जिससे करियर में आप उत्साह से आगे बढ़ेंगे. आपको बेहतर अनुबंध प्राप्त होंगे और शुभ समाचार मिलेंगे. आप अपना पद और प्रभाव बनाए रखेंगे.

मकर: मकर राशि के जातकों को चर्चा में स्पष्टता रखनी चाहिए. करियर और व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बड़ों का आज्ञापालन बनाए रखें. लाभ और विस्तार बढ़त पर बना रहेगा. आपके आर्थिक और वाणिज्यिक मामले आज सफल रहेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के लोग पेशेवरों का सानिध्य बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में तेज़ी आएगी. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. करियर और व्यापार में उत्साह रहेगा. यात्रा संभव है. आप कामकाज में तेजी लाएंगे और प्रबंधन को बल मिलेगा. यह समय आपके लिए गतिशील रहने वाला है.

मीन: मीन राशि के लिए बड़ों का सहयोग बना रहेगा. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर मामले आपके पक्ष में बनेंगे. आप बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. आप विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आपके वाणिज्यिक प्रयास आज पक्ष में बनेंगे.

