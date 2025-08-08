scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 08 August 2025: वृश्चिक राशि वाले वचन वादा पूरा करेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Career Rashifal 08 August 2025: अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में सुधार आएगा.

Advertisement
X
आज का करियर राशिफल
आज का करियर राशिफल

मेष- प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यापारिकं लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी. मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे. अधिकाधिक लाभ का प्रयास रहेगा. 

वृष - सहकारी कार्य में सहजता बढ़ेगी. पेशेवर संबंधों में गति आएगी. करियर कारोबार इच्छित प्रदर्शन करेंगे. रणनीति को बेहतर बनाए रहेंगे. साझीदारों को साथ लेकर चलेंगे. उद्योग में बढ़त बनाएंगे. 

मिथुन- कामकाजी गतिविधियों में आत्मविश्वास बनाए रखें. सहज गति से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. जल्दबाजी में नहीं आएं. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. कार्यगति साधारण रहेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

pisces horoscope
मीन राशि वाले उन्नति के पथ पर सहज होंगे, ये है आपका लकी कलर 
aquarius horoscope
कुंभ राशि वाले उधार के लेनदेन से बचें, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन 
capricorn horoscope
मकर राशि वालों का मनोबल ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा 
sagittarius horoscope
धनु राशि वालों का लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
scorpio horoscope
वृश्चिक वालों का वित्तीय स्तर संवार पर बना रहेगा, ये है आपका लकी अंक 

कर्क- साझा कार्य व्यापार में विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में सुधार आएगा. 

सिंह- पेशेवर मामलों में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे. विविध अनुबंधों को निभाएंगे. कामकाजी विषय पक्ष में रहेंगे. कला कौशल पर बल बना रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. 

कन्या - करियर कारोबार में साख सम्मान और प्रभाव बना रहेगा. लाभ का प्रतिशत संवार लेगा. जरूरी कार्य में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे. 

Advertisement

तुला- कामकाज में सक्रियता सहजता दिखाएंगे. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. करियर व्यापार में जिम्मेदारों साथ रहेगा. 

वृश्चिक - योग्यता को बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. कार्य़स्तार पर जोर होगा. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर रहेगा. 

धनु- सूझबूझ से उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. पेशेवर उत्साहित रहेंगे. कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. 

मकर- सफलता का प्रतिशत व मनोबल ऊंचा रहेगा. समकक्ष प्रभावित होंगे. कामकाजी सक्रियता से उचित प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. सूझबूझ से इच्छित जगह बनाएंगे. 

कुंभ- औद्योगिक कार्यों में ढिलाई न लाएं. कामकाजी यात्रा में सावधानी बढ़ाएं. लाभ सामान्य रहने की संभावना है. सेवाकार्यां में रुचि रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचाव रखें. कार्यां में स्पष्टता लाएं. 

मीन- करियर कारोबार में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ प्रतिशत उछाल बना रहेगा. कामकाजी स्थिति बेहतर रहेगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. सहयोग का भाव रखेंगे. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement