scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 7 December 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 7 December 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वालों को उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा. लाभ में वृद्धि होगी. सिंह राशि के लिए आर्थिक क्षेत्र में तेजी का समय है, उन्हें उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और लाभ में स्पष्ट वृद्धि होगी.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार की योजनाओं में शामिल होंगे. करियर कारोबार अच्छा रहेगा. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. विभिन्न अवसरों का लाभ लेंगे. कार्य विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे और व्यवसाय में प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे.

वृष: आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. कारोबारी चर्चा में प्रभावी रहेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. योग्यजन इच्छित प्रस्ताव व परिणाम प्राप्त करेंगे. पेशेवरों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वातावरण सहज रहेगा. वृष राशि वालों की आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी और वे कारोबारी चर्चा में प्रभावी रहेंगे, जिससे इच्छित प्रस्ताव व परिणाम प्राप्त होंगे.

मिथुन: कामकाज उम्दा बना रहेगा. पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल करेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. करियर व्यापार में सजगता बनाए रखेंगे. मिथुन राशि के लिए कामकाज उम्दा बना रहेगा, उन्हें चर्चा संवाद में पहल करनी चाहिए और करियर व्यापार में सजगता बनाए रखनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Innathe Rashi Phalam 06 December 2025: Know Today Horoscope Prediction of All Zodiac Signs in Malayalam
8 दिसंबर से बुलंद होगा कुंभ राशि वालों का सितारा, इन 3 राशियों का भी लगेगा जैकपॉट 
सिंह राशि वालों के दांपत्य जीवन में सुख-सहयोग बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल 
कन्या राशि में पैतृक पक्ष से लाभ के संकेत हैं, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 

कर्क: कामकाज में सीमित परिणाम बनेंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी बनाए रखें. योजनाओं को टालेंगे. सजगता बनाएं रखेंगे. परिश्रम व सजगता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

सिंह: आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. तार्किक गतिविधियां पर ध्यान देंगे. सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा. लाभ में वृद्धि होगी. सिंह राशि के लिए आर्थिक क्षेत्र में तेजी का समय है, उन्हें उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और लाभ में स्पष्ट वृद्धि होगी.

कन्या: सभी क्षेत्रो में सकारात्मकता बनी रहेगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. विविध मामलों में इच्छित लाभ बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कन्या राशि के जातक उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, करियर व्यापार में सफलता पाएंगे और विविध मामलों में इच्छित लाभ बढ़ेगा.

तुला: कार्यक्षेत्र में इच्छित अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. तुला राशि को इच्छित अवसरों को भुनाने के लिए स्मार्ट वर्किंग पर जोर देना होगा, कार्यव्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देने से योजनाएं गति लेंगी.

वृश्चिक: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में दबाव अनुभव कर सकते हैं. लेनदेन में सजगता दिखाएंगे. करियर पूर्ववत् रहेगा. लाभ एवं लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं. व्यक्तिगत खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. 

धनु: योजनाओं व प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. साझा प्रयासों पर जोर रहेगा. कामकाज में सुखद स्थिति बढ़त पर रहेगी. धनु राशि को नई योजनाओं और प्रस्तावों की प्राप्ति होगी, वे प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे और साझा प्रयासों से पेशेवर सफलता प्राप्त करेंगे.

Advertisement

मकर: परिश्रम से सभी प्रभावित होंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवरों को जरूरी सूचनाएं मिलेंगी. करियर व्यापार में लाभ संवरेगा. अधिकारियों से भेंट बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. मकर राशि के जातक परिश्रम से सभी को प्रभावित करेंगे और साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, अवसरों को भुनाने पर जोर देने से करियर व्यापार में लाभ संवरेगा.

कुंभ: कार्यगति तेज बनी रहेगी. करियर व्यापार में सक्रियता आएगी. पेशेवर प्रयास व्यवस्थित बने रहेंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. आसपास अनुकूलन रहेगा. उत्साह दिखाएंगे. कुंभ राशि के जातकों की कार्यगति तेज बनी रहेगी, सक्रियता से कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी और वे अपने साहस पराक्रम से कार्यों को संवारेंगे.

मीन: महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे, उन्हें उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे और पेशेवर मामलों में जीत का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement